CHELSEA PEDRO SCANDALO NIGHT CLUB / Stagione fin qui estremanente sottotono per Pedro che non sta trovando molto spazio alla corte di Lampard al Chelsea. Come se non bastasse sull'estrno offensivo spagnolo si è abbattuto anche un nuovo scandalo come sottolineato dal 'The Sun'. L’episodio incriminato si sarebbe verificato dopo il pareggio in trasferta per 2-2 contro il Leicester dell'ultimo turno che ha visto l'ex Barça in campo per 74 minuti.

Appena terminata la partita, Pedro ha preso un aereo per volare a Barcellona e godersi una festa poco gradita dai fan inglesi. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A e non solo---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Pogba | United rassegnato!

Lo spagnolo del Chelsea è stato fotografato in una discoteca, il Malalts de Festa che si trova nel sobborgo di Cornella de Llobregat a Barcellona. A fare scandalo sono le immagini che mostrano lo stesso Pedro in compagnia di una ragazza bionda: l'ex Barça si alza la maglietta e mostra i muscoli prima di sbottonarsi anche i pantaloni. Una serata brava per l'attaccante del Chelsea che ha mandato su tutte le furie i tifosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Sarri spinge sull'esterno sinistro | Assalto a giugno

Calciomercato Juventus, Zorc esce allo scoperto su Sancho e Hakimi