LAZIO VERONA CONVOCATI / Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati della Lazio in vista del recupero di campionato in programma stasera all'Olimpico contro il Verona di Juric: assenti solo Cataldi e Correa.

In caso di vittoria la squadra biancoceleste si porterebbe al secondo posto in classifica, a due punti di distanza dalla capolista. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ecco i convocati:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Lukaku, Radu, Vavro.

Centrocampisti: Andre Anderson, Djavan Anderson, Jony, Lazzari, Lucas Leiva Pezzini, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, Lazio-Verona: le probabili formazioni

Lazio-Verona, Inzaghi: "Restiamo umili". Poi conferma un'assenza importante

Calciomercato Lazio, il sogno 'frustrato' di Lucas Leiva