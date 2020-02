CALCIOMERCATO NAPOLI INTER MERTENS / Tornato al gol dopo mesi, Dries Mertens ora ha messo nel mirino Marek Hamsik: l'attaccante belga è a sole due reti di distanza dal record all-time (121 gol) della storia del Napoli siglato dal centrocampista slovacco.

'Ciro' avrà a disposizione ancora buona parte della seconda parte di stagione per eguagliarlo e batterlo, ma la sensazione è che Mertens possa rinnovare il proprio contratto in scadenza e vestire la maglia azzurra anche il prossimo anno. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Napoli, ESCLUSIVO: Milik, l’esultanza e la scommessa con Mertens

Napoli, mossa anti-Inter: proposto il rinnovo a Mertens | I dettagli del contratto

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il ds Giuntoli è al lavoro per blindare Mertens. Il Napoli è pronto a mettere sul piatto un biennale alle cifre attuali, 4,2 milioni di euro con Mertens che vorrebbe soprattutto garanzie di un futuro ambizioso. Senza disdegnare un triennale e comunque, a prescindere, un bonus alla firma (5 milioni). Il Monaco, l’Inter e il Chelsea restano in corsa, ma il Napoli resta fiducioso in vista di un accordo imminente.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, retroscena Slimani | Ecco perché è saltato

Calciomercato Inter, tegola Perisic: il riscatto ora è a rischio | Le ultime