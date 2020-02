CALCIOMERCATO BARCELLONA RODRIGO STUANI DEMBELE / In attesa dell'assalto in estate a Lautaro Martinez e Neymar, il Barcellona potrebbe intervenire subito sul mercato per sostituire l'infortunato Dembelé: l'attaccante francese bluagrana ha rimediato la rottura completa del tendine del bicipite femorale della coscia destra e la sua stagione è da considerare ormai già finita.

Il Barcellona potrebbe ottenere il sì da parte della Federazione spagnola per trattare un nuovo giocatore, a patto che sia svincolato o giochi nella Liga: secondo quanto riportato infatti da 'El Larguero', c'è stato un incontro tra la dirigenza tecnica e direttiva e si è deciso di intervenire subito sul mercato per rafforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Setién. Sarà necessario però provare, con il referto medico, alla Federazione che lo stop di Dembelé sia almeno di 5 mesi. Due i nomi sul taccuino della dirigenza blaugrana: Rodrigo e Stuani, rispettivamente in forza al Valencia e al Girona e già sondati dal Barça nelle ultime finestre di mercato.

