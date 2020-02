JUVENTUS FIORENTINA CECCHI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Stefano Cecchi, giornalista e scrittore, è tornato sulle vicende di domenica dopo la sfida fra Juventus e Fiorentina: "Per me il penalty non c'era, ma per altri sì. Leggiamo gli episodi del calcio in maniera deformata a causa della nostra passione, ma la malafede non c'è.

La cosa più sbagliata di tutta questa vicenda è data dalle parole di Nicchi, che stonano davvero molto".

Cecchi ha poi aggiunto: "L'arbitro dovrebbe essere una terza figura, mentre Nicchi ha voluto fare il protagonista minacciando. Come si permette? L'arbitro deve essere il garante del gioco".