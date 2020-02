CALCIOMERCATO INTER PERISIC BAYERN MONACO / Brutte notizie in casa Bayern Monaco... e in casa Inter: Ivan Perisic ha rimediato una frattura alla caviglia dopo uno scontro in allenamento con Odriozola, arrivato da poco in Germania dal Real Madrid. L’infortunio arriva nel momento migliore della sua esperienza al Bayern Monaco e rischia di compromettere il riscatto in ballo tra i bavaresi e i nerazzurri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, allarme Barcellona. "

Calciomercato Inter, tegola Perisic: il riscatto ora è a rischio | Le ultime

Possibile che Perisic ricorra ai ferri, il tempo di recupero stimato è di un mese. A confermarlo è lo stesso tecnico Flick: “Ha una frattura alla parte esterna della caviglia. Per guarire ci vorranno almeno 4 settimane, solo allora sarà in grado di potersi riprendere ad allenare”. Da vedere se questo infortunio cambierà le sorti della sua stagione e quindi anche quelle del riscatto fissato a 20 milioni di euro, decisamente alla portata del Bayern Monaco che dovrà decidere da qui a fine anno cosa fare con lui. Qualora Perisic torni alla base, l’Inter conta su un buon Europeo per piazzarlo in uscita nuovamente.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter e Juventus, Commisso apre: ''Chiesa può partire. E su Castrovilli...''

Calciomercato Inter, post Handanovic | Pista da record