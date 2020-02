CALCIOMERCATO SPAL GIUSEPPE ROSSI PEPITO SVINCOLATO SEMPLICI - La Spal a caccia di gol salvezza. Nel lunch match di domenica prossima, il derby emiliano contro il Sassuolo, non ci sarà neanche lo squalificato Andrea Petagna, bomber principe della squadra di Leonardo Sempllici con otto gol in campionato.

Nel frattempo, si sonda il mercato degli svincolati : nella giornata di ieri, si è parlato del possibile interesse per Alessandro, che ha chiuso la sua esperienza al Brescia nell'ultimo giorno di mercato , e per Giuseppe, che attualmente si sta allenando col Real Salt Lake in America, in attesa della chiamata giusta. Per quanto riguarda quest'ultimo però, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , non c'è stato alcun movimento concreto dalla Spal fino a questo momento. Non è escluso che le cose possano cambiare nei prossimi giorni, ma ad oggi non ci sono stati contatti tra la dirigenza spallina e l'entourage di Pepito Rossi. Vedremo se le cose cambieranno, da qui a breve, ma allo stato attuale la situazione è quella che vi abbiamo illustrato.