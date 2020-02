DIRETTA LAZIO VERONA - La Lazio riceve il Verona nel recupero della diciassettesima giornata del campionato di Serie A che non si disputò lo scorso dicembre per l'impegno in Supercoppa Italiana dei capitolino. Per i biancocelesti di Inzaghi l'occasione è davvero molto ghiotta: con un successo scavalcherebbero l'Inter al secondo posto e si porterebbero a 2 sole lunghezze dalla Juventus capolista.

Ma gli scaligeri di, reduci dal bel pareggio in casa del, sognano il colpaccio che li catapulterebbe in zona Europa League. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Borini; Verre. All. Juric

CLASSIFICA: Juventus punti 54, Inter 51, Lazio* 49, Atalanta 39, Roma 39, Cagliari 32, Parma 32, Milan 32, Verona* 30, Napoli 30, Bologna 30, Torino 27, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria 20, Lecce 19, Genoa 16, Brescia 15, Spal 15.

*Una partita in meno