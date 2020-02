Calciomercato Brescia, UFFICIALE: esonerato Corini

CALCIOMERCATO BRESCIA CORINI / Era nell'aria, adesso è ufficiale. A due mesi dal suo ritorno in panchina, il Brescia decide di esonerare il tecnico Eugenio Corini per la seconda volta in stagione.

Dopo ore di confronti, voci ed indiscrezioni, in mattinata la società lombarda ha diramato un comunicato ufficiale nel quale annuncia il ribaltone in panchina: "Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati". Tutte le news di calciomercato e non solo:

Nelle prossime ore si attende quindi l'annuncio dell'accordo con il nuovo tecnico che sarà Diego Lopez. A lui spetterà il compito di rilanciare un Brescia bloccato al penultimo posto in classifica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Fiorentina, Commisso non molla: "Non sono pentito per il mio sfogo". E su Nedved...