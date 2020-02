CALCIOMERCATO BARCELLONA MESSI ABIDAL RIUNIONE / Momento delicato in casa Barcellona dopo il cambio di guida tecnica, i risultati altalenanti e l'attacco di Messi ad Abidal. Per far fronte alla difficile situazione, riporta 'Rac1', il presidente Bartomeu avrebbe deciso di convocare una riunione d'emergenza con il Segretario Tecnico blaugrana, che si dovrebbe svolgere oggi alle ore 12: clicca qui per restare aggiornato.

Bartomeu vuole quindi affrontare in prima persona le questioni interne al club e starebbe vagliando anche la rimozione di Abidal dal suo ruolo dirigenziale.

