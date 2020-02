Serie A, Lazio-Verona: le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA - La Lazio ospita il Verona nel recupero della 17esima giornata di Serie A. Da un lato Inzaghi potrebbe replicare lo stesso undici sceso in campo domenica contro la Spal, anche se ci sono ancora due ballottaggi: in difesa Patric contende una maglia a Bastos, mentre sulla corsia sinistra Jony potrebbe far rifiatare Lulic.

Dall'altro, privo dello squalificato Amrabat, dovrebbe preferirea Di Carmine al centro dell'attacco, mentre nel pacchetto arretrato si giocano il postoe Dawidowicz. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Luiz Felipe, Vavro, D. Anderson, Marusic, Parolo, Minala, Jony, A. Anderson, Adekanye. All. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Borini; Verre. A disp.: Radunovic, Berardi, Adjapong, Dawidowicz, Bocchetti, Empereur, Dimarco, Eysseric, Di Carmine, Pazzini, Stepinski. All. Juric