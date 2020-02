INTER MILAN ULTIME IBRAHIMOVIC DERBY / Contariamente al desiderio del tecnico del Milan Stefano Pioli di riaverlo in gruppo già da ieri per programmare il derby di domenica contro l'Inter, Zlatan Ibrahimovic è rimasto tutto il tempo in palestra per svolgere lavoro individuale insieme agli altri reduci da influenza come Kjaer e Conti.

Un'assenza che comunque, scrive 'La Gazzetta dello Sport', non preoccupa i rossoneri in vista della stracittadina milanese. Tutte le news di calciomercato e non solo:

La società minimizza, parlando di semplice spossatezza dalla quale sta recuperando. Ma non è ancora chiaro se oggi sarà regolarmente in squadra o meno. In ogni caso non c'è allarme, Ibrahimovic non ha alcuna intenzione di perdersi la sfida con l'Inter e anche con soli tre allenamenti sulle gambe a partire da domani, per lo svedese saranno più che sufficienti.

