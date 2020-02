CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DE PAUL / Rodrigo De Paul ha voglia di Champions League. Da anni accostato alle migliori società italiane ed europee, il talento dell'Udinese è pronto a cambiare maglia nel prossimo calciomercato estivo. Lo stesso giocatore ha fatto il punto sulla sua volontà: "Lo dico tranquillamente: io non voglio rimanere sempre alla stessa riga. Ho giocato la Champions a 19 anni con il Valencia e voglio tornare a farlo - spiega a 'Tuttosport' - Voglio andare a un Mondiale e voglio provare a vincere la Coppa America che si gioca in Argentina a giugno. Poi, in estate, parleremo di tutto il resto".

Il talento argentino ha proseguito il suo commento: "Mercato? Ormai è da un paio d’anni che è così. All’inizio era difficile, adesso gestisco meglio la situazione, comprese... le prese in giro dei compagni che arrivano con i giornali e mi dicono dove mi hanno venduto. Le voci condizionano? No, quando ti alleni e la palla gira, dimentichi tutto. Tra fine dicembre e gennaio ho segnato tre gol in tre partite tutti decisivi: credo quello sia il modo migliore per rispondere alle voci sul mio conto. Essere allenato da Conte? E' chiaro che mi piacerebbe essere allenato da tutti gli allenatori considerati top. A proposito, Gotti è uno degli allenatori più bravi che abbia mai avuto".

