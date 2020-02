ITALIA NAZIONALE MANCINI VAR / Tanti gli argomenti toccati dal commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, a margine del ciclo di incontri “Allenatori: i guru del calcio in dialogo con gli intellettuali”: "Sono sicuro che questa Nazionale avrà un grande avvenire anche dopo gli Europei e i prossimi Mondiali in Qatar.

In Italia ci sono e ci saranno sempre bravi calciatori: io ed il mio staff abbiamo cercato ragazzi giovani, forse con poca esperienza, ma sicuramente con molto talento".

Italia, Mancini tra Var ed Europeo

Mancini ha poi proseguito sul Var: "Vedendolo da calciatore non ero d’accordo, ma poi, da tecnico, ho cambiato idea. Qualche dubbio però mi rimane perché non sempre vengono prese le stesse decisioni, anche se i regolamenti cambiano spesso e diventa difficile anche per gli arbitri”. Sugli obiettivi: "Per un allenatore vincere i Mondiali o gli Europei è sicuramente il massimo. Verso questa Nazionale c’è grande entusiasmo e aver riavvicinato le persone allo stadio per venire a vedere l’Italia è motivo di orgoglio per tutti. Dopo un anno di lavoro, anche grazie alla giusta chimica che si è creata all’interno del gruppo, abbiamo messo insieme una squadra che gioca un buon calcio: siamo stati fortunati, perché i ragazzi si sono trovati tutti molto bene insieme da subito”.