CALCIOMERCATO JUVENTUS BIGON ORSOLINI / Nella giornata di ieri era salita in auge la candidatura di Riccardo Orsolini per un ritorno la prossima estate alla Juventus. L'esterno offensivo dei che sta facendo benissimo a Bologna e nei mesi scorsi è stato riscattato dai rossoblù. Sei i gol realizzati dall'ex Ascoli in ventidue presenze stagionali sotto la guida di Sinisa Mihajlovic.

Numeri che lo avrebbero fatto rientrare in orbita bianconera con tanto di possibile accordo per il ritorno smentito dal suo agente . Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Juventus, Bigon blinda Orsolini

A blindare ulteriormente Orsolini ci ha pensato il ds del Bologna Riccardo Bigon che a 'Sky Sport' ha ammesso: "Queste voci mi danno un po' fastidio, soprattutto per il ragazzo che deve scendere in campo. Adesso siamo concentrati sul campo e Riccardo deve finire bene la stagione, per essere convocato per l'Europeo ma anche per il Bologna. Dobbiamo restare concentrati sulla seconda parte di stagione. Poi vedremo, ma il giocatore è del Bologna, non è sul mercato, quindi inutile parlarne".

