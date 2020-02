CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Conte gli ha preferito Esposito dal 1' contro l'Udinese ma il tecnico nerazzurro si è affidato a lui per cambiare le sorti di un match che sembrava ormai essere inchiodato sullo 0-0: Alexis Sanchez questa volta non ha tradito la fiducia del proprio mister e, insieme a Lukaku, ha permesso all'Inter di conquistare tre punti importantissimi alla 'Dacia Arena'. L'ingresso dell'ex Barcellona e Manchester United infatti ha portato vivacità e impredivibilità in attacco, con Sanchez che si è procurato anche il calcio di rigore trasformato poi da Lukaku per lo 0-2 finale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, riscatto Sanchez: ora il derby per la conferma

Complice la squalifica di due giornate inflitta a Lautaro Martinez, toccherà ad Alexis Sanchez affiancare con ogni probabilità Romelu Lukaku in attacco in vista del derby di Milano in programma domenica sera a San Siro.

Una chance importantissima per 'El Nino Maravilla' per lasciare il segno nella sua esperienza in nerazzurro. Sicuramente l'infortunio rimediato ad ottobre ha inciso molto sul rendimento dinella sua prima stagione con la maglia dell'Inter, tra l'altro arrivato proprio nel momento migliore di forma del cileno che era partito titolare in campionato al fianco dicontrorisultando essere anche uno dei migliori in campo. Poi lo stop, il rientro ad inizio anno e una condizione fisica però che ha lasciato molto a desiderare: la svolta però può essere arrivata alla 'Dacia Arena', ora Sanchez avrà a disposizione anche il derby di Milano per riprendersi l'Inter e convincere la dirigenza ad esercitare il riscatto a fine stagione. Anche se i 'Red Devils', secondo quanto filtrato dall'Inghilterra, sarebbero disposti a cedere una seconda chance al proprio giocatore.

