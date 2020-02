INTER ERIKSEN ROMA TOTTI / Il fiore all'occhiello del calciomercat invernale dell'Inter è senza dubbio Christian Eriksen, centrocampista danese arrivato a suon di milioni dal Tottenham. Un vero e proprio plus per la mediana di Conte che alza quindi la cifra tecnica del proprio undici titolare. L'ex Ajax è arrivato in Italia per essere la ciliegina sulla torta di un team in piena lotta per lo scudetto.

Pochi dubbi quindi sul compito di Eriksen che si racconta in un'intervista esclusiva alla 'Gazzetta dello Sport': "Sono arrivato all'Inter per fare la differenza".

Il danese però a Football Manager aveva una preferenza: "Mi piaceva Totti, quindi prendevo la Roma. Poi sono diventato grande e mi sono concentrato su me stesso".

