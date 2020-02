CALCIOMERCATO SASSUOLO DE ZERBI / A Palazzo Reale, a Milano, nell'ambito della presentazione del 16/mo torneo 'Amici dei bambini', ha preso la parola anche l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi che ha parlato del proprio futuro: "Non so se sono pronto per andare in altri club. Credo bisogna essere in buona fede, fare il tuo lavoro con passione, e portare avanti le tue idee, cercando di essere sempre coerente.

I miei principi di gioco rispecchiano il mio carattere, Anch'io voglio fare il mio lavoro divertendomi".Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo, Boga nel mirino delle big: la verità sul Barcellona

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, brutte notizie per Sarri: si ferma Bernardeschi | Il report medico

Calciomercato, retroscena Spalletti: poteva finire in un'altra squadra di Serie A