CALCIOMERCATO PARMA GERVINHO / In casa Parma è scoppiato il caso Gervinho. Nelle ultime ore di calciomercato infatti è saltato il suo passaggio all'Al Sadd a causa del no della federazione del Qatar: la documentazione del trasferimento sarebbe stata depositata oltre i termini previsti dal regolamento. La società ducale ha deciso comunque di rinunciare per il momento a Gervinho, annunciando nella giornata di oggi con un comunicato ufficiale di aver messo fuori rosa l'attaccante ivoriano.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Parma comunque non ha perso le speranze di cedere Gervinho: il dssta provando infatti a cederlo in Russia.

