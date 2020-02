Calciomercato Inter, il futuro di Nainggolan: l'annuncio dal Cagliari

CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI NAINGGOLAN PASSETTI / Partito la scorsa estate per tornare a Cagliari, Radja Nainggolan in Sardegna sembra aver ritrovato un ottimo rendimento dopo un'annata di alti e bassi con la maglia dell'Inter. A fine anno andrà poi ridiscusso il futuro del centrocampista belga. Proprio in tal senso il dg dei sardi, Mario Passetti, durante la consegna del premio 'Amico dei bambini, un esempio per loro' apre così alla permanenza dell'ex nerazzurro: "Nainggolan rimane a Cagliari? Ne parleremo fra un po'. Perché no? È evidente il suo impatto sulla squadra, sta facendo un grande campionato. È stata una operazione complicata, una operazione geniale del presidente Giulini. Riuscire a trattenerlo con l'Europa League? Magari".

Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Musso per il dopo Handanovic | Pericolo dalla Premier

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, da Iniesta a Ibrahimovic e Handanovic: Sensi allo scoperto

Calciomercato Inter, 'pericolo' City | Soldi e giocatore per due nerazzurri