BARCELLONA MESSI ABIDAL / Il Barcellona vive giorni disastrosi sotto qualsiasi punto di vista. Alle difficoltà nei risultati e nel gioco che hanno portato all'esonero di Valverde e all'ingaggio di Setien, il cui calcio ancora non decolla, si sono aggiunte quelle fisiche, con i gravi infortuni a Luis Suarez e quello, confermato oggi, a Dembelé. Il francese ha riportato la rottura del tendine del bicipite femorale e quello che l'allenatore aveva definito come "il vero colpo di gennaio" non tornerà in campo fino alla prossima stagione. I blaugrana, che per far cassa hanno mandato Carles Perez alla Roma, si ritrovano ora con solo 16 giocatori di movimento e oggi si trovano a fare i conti con un nuovo, storico caso. (“Molti giocatori non lavoravano tanto”), è arrivata l’incredibile risposta di Leo Messi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Barcellona, che disastro: Messi attacca pubblicamente Abidal

L’argentino, solitamente pacato e silenzioso (almeno in pubblico), ha dedicato un durissimo messaggio su Instagram al dirigente, mostrando una foto delle sue frasi incriminate: "Non mi piace far queste cose, ma ognuno deve essere responsabile dei suoi incarichi e delle sue scelte. Noi calciatori siamo stati i primi a dire che che non abbiamo fatto bene, ma i responsabili dell'area di direzione sportiva devono assumersi le loro responsabilità". Il leader azulgrana ha poi aggiunto: "Quando si parla di calciatori, bisogna fare i nomi, altrimenti si macchia il nome di tutto il gruppo, alimentando pettegolezzi che non sono reali". Una vera e propria bomba atomica, quindi, esplosa tra i catalani e che causerà conseguenze immediate: Messi è il deus ex machina del Barça e ogni sua dichiarazione può avere effetti devastanti. Domattina, il clima nella Ciutat Esportiva Joan Gamper sarà infuocato.

