p>CALCIOMERCATO UDINESE PRODL / L'pesca dal mercato degli svincolati e rafforza il reparto difensivo di: attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la dirigenza bianconera ha annunciato l'arrivo di Sebastian, difensore austriaco classe 1987 proveniente dal, club di proprietà della famiglia. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ecco il comunicato: ''L'Udinese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Sebastian Prodl. Il difensore austriaco ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2021. Nelle quattro stagioni e mezzo in Inghilterra, Prödl scende in campo 85 volte, tra Premier League e coppe nazionali, andando a segno in 3 occasioni. Durante tutta la sua carriera, inoltre, si consacra come punto fermo della nazionale austriaca, indossandone la maglia 73 volte e segnando 4 reti. Partecipa anche alla fase finale degli Europei del 2016, manifestazione in cui colleziona 2 presenze da titolare''.