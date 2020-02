CALCIOMERCATO TORINO CAIRO BELOTTI SIRIGU / Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Moreno Longo come nuovo allenatore del Torino, anche Urbano Cairo ha risposto ad alcune domande sui temi più caldi che tengono banco in casa granata. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A partire dall'esonero di Mazzarri e dalla scelta di Longo: ''L'esonero di Mazzarri ci poteva stare dopo lo 0-7, ma tre giorni dopo c'è stata la Coppa Italia. Dopo Lecce lo abbiamo fatto.

Longo? Per lui tornare al Toro è il coronamento di un sogno. E poi è giovane e granata fino al midollo, ha tutta una serie di cose che possono essere positive. Ora tutti insieme dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori e che la squadra ci metta grande disponibilità".

Il reparto di centrocampo: "Se manca qualcosa? Abbiamo Rincon, Baselli, Lukic e Meité, quest'ultimo non ha reso secondo le sue aspettative, e a volte si può adattare Ansaldi. Può essere che manchi un centrocampista, ma giocando a due abbiamo le coppie come in genere dovresti avere".

Il futuro di Sirigu e Belotti: "Oggi l'importante è ripartire, poi a fine stagione parleremo con i giocatori. L'importante è che siano motivati a stare al Toro, ma adesso sono discorsi prematuri".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Torino, ESCLUSIVO: assalto a Singo