Inter, una vecchia conoscenza di Conte per l'attacco! Ma occhio al Milan...

INTER CONTE MILAN/ Nonostante sia terminato da pochissimi giorni il calciomercato invernale, le trattative non dormono mai, soprattutto in vista di un'estate che promette scintille e duelli accesissimi fra top club. Due su tutti l'Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta ed il Milan, ora di Stefano Pioli, ma che potrebbe essere soggetto ad una rivoluzione in tutti i settori.

In quest'ottica potrebbe spuntare un nome noto ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter, e 'agevolato' dall'attuale complicata situazione in Cina, soprattutto a causa del Coronavirus, e da un contratto in scadenza al termine dell'anno solare.

Calciomercato Inter e Milan, ecco l'attaccante protagonista di un nuovo derby meneghino

Stiamo parlando di Graziano Pellè, centravanti dello Shandong Luneng. L'ex giocatore di Parma e Feyenoord, sotto la guida di Antonio Conte, ha vissuto forse uno dei momenti più alti della sua carriera: il gol agli ottavi di finale dell'Europeo contro la Spagna. Pugliese come l'allenatore dell'Inter, potrebbe essere una grande occasione di mercato, ma attenzione al possibile inserimento del Milan, soprattutto se, per i rossoneri, dovesse esserci un cambiamento di rotta in società. L'ingaggio è di quelli vertiginosi, sui 15 milioni di euro, ma la possibilità di tornare sui campi europei potrebbe cambiare le cose.