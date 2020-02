Serie A, le decisioni del giudice sportivo: dieci squalificati. Multa alla Fiorentina

SERIE A DECISIONI GIUDICE SPORTIVO FIORENTINA/ Sono dieci gli squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 22esima giornata del campionato di Serie A: Behrami e Pellegrini non saranno a disposizione, così come Romero, Torregrossa, Poli, de Roon, Cigarini, Elmas, Bastoni ed Amrabat, espulso nella sfida contro il Milan (il giocatore salterà il recupero contro la Lazio).

Multa anche per la Fiorentina per un totale di 55mila euro dopo le vicende del lunch match contro la Juventus di Maurizio Sarri. Di questi 55mila, 25mila per Antognoni, 20mila a Daniele Pradè e 10mila a Joe Barone. Per Commisso invece, si aspettano le parole del Tribunale Federale Nazionale.