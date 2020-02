Napoli, ESCLUSIVO: Milik, l’esultanza e la scommessa con Mertens

SAMPDORIA NAPOLI MILIK / Un tiro, un gol. Il gran colpo di testa di Arkadiusz Milik che ieri ha aperto le danze al Ferraris di Genova ha confermato un’abitudine (e un’attitudine) del polacco: quella di segnare al primo colpo. Gli è successo ben 15 volte sulle 35 che ha timbrato il cartellino in Serie A. E c’era qualcuno che lo sapeva già, forse anche più dello stesso ex Ajax: Dries Mertens.

Come raccolto da Calciomercato.it, prima della sfida con la Sampdoria, il belga ha predetto al polacco che sarebbe andata proprio così: gol al primo tiro. Milik, tra una battuta e l’altra, gli ha risposto con scetticismo, ed allora è scattata subito la scommessa.

“Se succede, devi dedicarmi il gol e fare questo gesto”, ha proposto Mertens, agitandosi la mano davanti al volto alla stregua del wrestler John Cena.

Napoli, l'amicizia tra Milik e Mertens dietro il gesto del polacco

Detto, fatto: ‘Arek’ ha siglato l’1-0 di testa e ha eseguito l’esultanza impostagli dal compagno, che a sua volta farà poi gol in chiusura di sfida, nel giorno del rientro dopo un infortunio lungo oltre un mese. Milik, oggi, ha dedicato una storia all’amico, chiedendogli scherzosamente: “Questa esultanza la spieghi tu o lo faccio io?".

I due concorrono per la stessa maglia da titolare nel tridente di Gattuso, ma il loro grande rapporto supera ogni dualismo e fa bene ad entrambi. Con la marcatura di ieri sera, il polacco ha raggiunto 11 reti in 1305 minuti giocati quest’anno: una ogni 118’. ‘Ciro’, da parte sua, ha toccato quota 119, a soli due gol dallo storico record di Marek Hamsik. Con loro due finalmente in forma e in fiducia, la rimonta Champions del Napoli, da utopia, rischia di tramutarsi in un obiettivo sempre più concreto.

