CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID CAVANI MADRE / "Mi sembra vergognoso ciò che succede ad alcuni calciatori con i loro rappresentanti e i loro familiari. Noi non ci facciamo rapinare". Parole queste pronunciate qualche giorno fa da Enrique Cerezo. Il numero uno dell'Atletico Madrid spiegava così il mancato accordo con Edison Cavani, che sembrava davvero ad un passo dal trasferimento nella Capitale spagnola.

Parole dure che non sono per nulla piaciute a Berta Gomez, madre del bomber, che ha replicato al numero uno dei colchenoros: "Non è impossibile che Edison si trasferisca all'Atletico Madrid in estate, sempre se il presidente rettifica quanto detto e chiede perdono - ammette ai microfoni di 'AS' - Non abbiamo capito perché abbia detto una simile barbaria, è stato fuori luogo.

Walter (fratello e agente di Edison, ndr.) non ha chiesto alcun bonus prima della firma".

Atletico Madrid-Cavani: ecco la verità

Berta Gomez fa così chiarezza, spiegando il motivo per cui la trattativa che avrebbe dovuto portare Cavani all'Atletico Madrid è saltata: "La verità è che il Psg non ha lasciato andare via Cavani e l'Atletico non ha offerto quanto richiesto dai francesi - prosegue la signora Gomez - Mio figlio ha fatto tutto il possibile per vestire la maglia dei Colchoneros, era pronto ad abbassarsi lo stipendio, avrebbe voluto giocare con Simeone. Se fosse stata una questione di soldi sarebbe andato al Manchester United, al Chelsea o all'Inter Miami (il club di David Beckham), che gli ha fatto un'offerta importante". Parole chiare che lasciano una porta aperta per l'approdo di Cavani in Spagna la prossima estate, quando non ci sarà più da trattare con il Psg.

