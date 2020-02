BAYERN MONACO INFORTUNIO PERISIC INTER / Brutte notizie per il Bayern Monaco di Flick. Ivan Perisic ha infatti riportato una frattura alla caviglia in seguito ad uno scontro di gioco con Odriozola durante un allenamento. Come annunciato dallo stesso Flick, l'esterno croato di proprietà dell'Inter ne avrà per almeno un mese: "Ha una frattura alla parte esterna della caviglia.

Per guarire ci vorranno almeno quattro settimane, solo allora sarà in grado di potersi riprendere ad allenare".

LEGGI ANCHE >>> Inter, infortunio Handanovic: le ultime verso il derby

Calciomercato Inter, cambia il futuro di Perisic? Le ultime

Lo stop del 31enne riguarda indirettamente anche l'Inter: l'infortunio, infatti, complica ulteriormente il riscatto del croato da parte del Bayern Monaco. Il club bavarese, che in estate potrà sborsare altri 20 milioni di euro per acquistare Perisic, non sembra intenzionato a riscattare il giocatore, che potrebbe così fare ritorno a Milano. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, Rakitic via dal Barça: gli aggiornamenti

Calciomercato Inter, il retroscena: tentativo per Luis Alberto