ROMA LISTA EUROPA LEAGUE / La Roma il 20 febbraio tornerà in campo in Europa League. Lo farò in Belgio, in casa del Gent. Il club giallorosso in vista dell'impegno, valido per l'andata dei sedicesimi di finale della competizione, ha presentato la lista UEFA dei calciatori che prenderanno parte a questa sfida e alle possibili successive. Non c'è, come era prevedibile, l'infortunato Zaniolo, così come Bruno Peres.

Presenti, invece, Gonzaloe Carles

Ecco l'elenco completo:

Porteri: Pau Lopez, Antonio Mirante.

Difensori: Mert Cetin, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov, Gianluca Mancini, Davide Santon, Chris Smalling, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti: Bryan Cristante, Amadou Diawara, Javier Pastore, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Jordan Veretout, Gonzalo Villar.

Attaccanti: Edin Dzeko, Nikola Kalinic, Justin Kluivert, Henrikh Mkhitaryan, Carles Perez, Cengiz Under.

