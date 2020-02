ATALANTA GARAY VALENCIA CHAMPIONS LEAGUE / Brutta notizia in casa Valencia. Ezequiel Garay ha praticamente terminato la stagione in anticipo a causa di un infortunio al crociato anteriore del ginocchio destro.

Il centrale argentino è stato operato nella giornata di ieri e non potrà dunque essere a disposizione per il doppio impegno in Champions League contro l'

Una brutta notizia per gli spagnoli, che dovranno fare a meno del proprio leader difensivo. Contro la 'Dea', almeno per la gara d'andata, non ci sarà neppure Gabriel Paulista, squalificato. Scelte dunque obbligate per il tecnico Albert Celades, che dovrà puntare su Mouctar Diakhaby, anche lui spesso alle prese con alcuni infortuni e su Eliaquim Mangala, che in stagione ha fino ad ora disputato solo quattro presenze.