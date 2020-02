MILAN SAELEMAEKERS IBRA RUOLO BOBAN / Giornata di presentazione in casa Milan. A Milanello ha parlato alla stampa, Alexis Saelemaekers, ultimo acquisto di gennaio del club rossonero: "L'addio di Suso ha sbloccato tutto. Il Milan ha contattato urgentemente il mio agente e si è fatto in un giorno. Sono stato sorpreso nel digitare il mio nome su Internet e vedere tutti gli articoli di giornale che mi pubblicizzavano. E' stato un po' triste partire ma devo vivere il mio sogno".

RUOLO - "Mi ha visto come un'ala, pensando che io non abbia le qualità necessarie per essere un difensore. Boban? Mi ha chiamato dicendomi che aveva bisogno di me, quando sono arrivato mi ha abbracciato così come Maldini. Colpo migliore? Il cross, secondo me sono bravo a fare assist.

La mia principale caratteristica è fare i cross".

Milan, Saelemaekers: "Ibra è speciale"

Impossibile non parlare di Ibrahimovic e del derby che domenica metterà di fronte il nuovo acquisto al connazionale dell'Inter, Lukaku: "Ibra lo vedevo in TV, ora lo vedo nello spogliatoio. È una cosa speciale, mi dà la forza di dare tutto - prosegue Saelemaekers- Lukaku? Quando sono arrivato mi ha fatto i complimenti. Ha detto che per i consigli sulla città posso chiedere a lui. È bello incontrare qualcuno del tuo paese".

DERBY - "E' qualcosa di importante, Spero di poter giocare per dare una mano alla squadra".

