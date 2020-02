CALCIOMERCATO SERIE A WEST HAM DIOP FORNALS / Il filo conduttore tra il West Ham e l'Italia è sempre stato piuttosto solido. Non solo per i tanti giocatori italiani che hanno vestito la maglia degli 'Hammers', ma anche perchè negli ultimi anni il club londinese ha sempre pescato spesso in Serie A. Tanti sono stati i calciatori che dall'Italia si sono trasferiti a Londra, ma molti potrebbero fare il percorso inverso nel corso di una sola estate.

Il West Ham, nonostante il cambio di allenatore con l'arrivo di David Moyes , fatica a togliersi dalla zona retrocessione e nel caso in cui la società dovesse salutare la Premier League e finire in Championship, sarebbe pronto un vero e proprio smantellamento come riferito dal 'Sun'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

E in questo senso tantissimi sono i nomi che piacciono alle squadre di Serie A, alle big e non solo. Issa Diop è tra i profili più graditi. Il difensore francese potrebbe rappresentare un'occasione per Juventus e Inter, ma in pole position ci sarebbero le big di Premer, in primis il Manchester United, che potrebbe poi lanciare l'assalto anche a Declan Rice, seguito pure dal Manchester City. A lasciare Londra però potrebbe essere anche Pablo Fornals, arrivato in estate e autore fino ad ora di una stagione piuttosto deludente. Lo spagnolo è stato accostato in passato soprattutto al Napoli, che recentemente ha valutato anche Arthur Masuaku, terzino sinistro congolese. Il Milan potrebbe invece approfittare della retrocessione del West Ham per fiondarsi sul difensore paraguayano Balbuena, ma soprattutto su Felipe Anderson, a maggior ragione se Pioli dovesse restare sulla panchina rossonera. Chi potrebbe tornare in Italia potrebbe invece essere Angelo Ogbonna. Il difensore già in estate è stato vicino a tornare in Serie A. Su di lui potrebbero piombare Roma e Bologna.