CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI BOLOGNA MIHAJLOVIC AGENTE DI CAMPLI - Riccardo Orsolini è un giocatore importante per il Bologna. Sei i gol realizzati dall'esterno rossoblu in ventidue presenze stagionali sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. Un apporto importante nella corsa alla salvezza. Nel frattempo, però, impazzano le voci di mercato. La più battuta porta alla Juventus, club che ne deteneva il cartellino fino al giugno dello scorso anno, quando il club di Saputo lo ha riscattato dai bianconeri per 15 milioni di euro.

Sull'argomento è intervenuto anche l'agente di Orsolini, Donato, che ha fatto chiarezza sull'argomento: "Mi piacerebbe che venisse lasciato in pace, ogni volta che segna saltano fuori le voci sulla Juve. È un giocatore del Bologna e basta, il suo futuro verrà deciso dal club e da lui. C'è di più, perché Riccardo sta bene a Bologna e vuole rimanere, sente la fiducia del tecnico e della dirigenza, poi il club è ambizioso. Ha solo bisogno di continuare a crescere". Smentito, e non poteva essere altrimenti, le voci su un possibile accordo con la Juve per riportare Orsolini a Torino per 26 milioni di euro, così come quello che prevederebbe un gentlemen agreement per il 2021 da 30 milioni.