CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN DONNARUMMA POGBA SUAREZ AGUERO AUBAMEYANG / Archiviata la sessione invernale di calciomercato, anche detta di riparazione, le dirigenze delle big di Serie A e non solo sono già proiettate alla prossima estate. I più grandi movimenti dei top player si verificheranno infatti a partire dal prossimo luglio, quando numerose stelle entreranno nel loro ultimo anno di contratto. Da Pogba e Donnarumma a Suarez e Aguero, passando per Aubameyang, Sane, Di Maria e non solo, ecco tutti i big in scadenza nel 2021 che infiammeranno il calciomercato estivo.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Serie A, da Donnarumma e Szczesny a Milik | I big in scadenza nel 2021

Sono diversi i calciatori che militano in Serie A in scadenza nel 2021 destinati a far parlare di sé nella prossima estate. Su tutti Gigio Donnarumma, già al centro di numerose voci nelle ultime sessioni di mercato. Il portiere del Milan si avvicina alla scadenza dell'attuale contratto e fa dunque sempre più gola alle big italiane e non solo. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus resta in pole per Donnarumma e ha già avuto dei primi contatti con Mino Raiola per affondare il colpo nei prossimi mesi. L'eventuale assalto al classe 1999 potrebbe cambiare il futuro di Wojciech Szczesny: anche il polacco è in scadenza di contratto nel 2021 e nonostante si parli ormai da mesi di un rinnovo imminente non sono esclusi colpi di scena. Diversa invece la situazione di Arek Milik, che come anticipato da Calciomercato.it attende il rinnovo dell'attuale contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli, così come Zielinski. A meno di clamorose sorprese anche il centrocampista polacco prolungherà con il club azzurro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: nel mirino un talento austriaco

Calciomercato Juventus e Inter: Pogba, Aubameyang e non solo | Occhi sui top in scadenza nel 2021

Tra i principali candidati ad infiammare la prossima sessione estiva c'è senza dubbio Paul Pogba.

Il centrocampista francese è sempre più lontano dale resta uno dei sogni in entrata della, decisa a riportare il classe 1993 a Torino. Sul giocatore resta la forte concorrenza del, mentre con l'avvicinarsi della scadenza del contratto i 'Red Devils' potrebbero abbassare le loro richieste per il cartellino dell'ex bianconero, attualmente ancora oltre i 100 milioni di euro. Da monitorare anche la situazione di Pierre-Emerick, ormai deciso a non rinnovare con l'e a lasciare i 'Gunners' per un top club. L'ex Milan è anche in orbita Inter e Juventus ma seguito soprattutto dal Barcellona per il post Suarez : anche l'attaccante uruguaiano è in scadenza nel 2021 e in caso di arrivo in blaugrana di Aubameyang potrebbe rappresentare una ghiottissima occasione per le big di Serie A,- sempre a caccia di un 9 - compreso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO Ursino: "Eriksen-Inter, non me l'aspettavo. Juve, prendi Pogba"

Restando sugli attaccanti, occhio anche alle situazioni di Aguero e Sanè in casa Manchester City: l'argentino potrebbe anche andare a caccia di una nuova avventura per fare spazio a Gabriel Jesus, mentre l'esterno tedesco è in cima alla lista del Bayern Monaco e seguito con grande attenzione anche dalla Juventus. Dirigenza bianconera che proprio dal club bavarese osserva le situazioni di Thiago Alcantara e Alaba, possibili obiettivi in estate in caso di mancato rinnovo dei rispettivi contratti che scadono nel 2021. Infine, dal prossimo luglio anche l'inarrivabile Messi potrebbe entrare nel suo ultimo anno di contratto con il Barcellona. Il sei volte Pallone d'Oro, però, sembra destinato a concludere la propria leggendaria avventura al 'Camp Nou' con l'ennesimo rinnovo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Inter e Juventus: la sfida infinita si sposta sui parametri zero

Calciomercato Milan, rivoluzione Rangnick | Doppio assalto al Lipsia