CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE MBAPPE / Dopo la lite con Tuchel nel corso della partita del Montpellier, le voci su un possibile addio di Kylian Mbappe si sono alimentate sempre più. Il giovane attaccante transalpino si è confrontato con il tecnico e con Leonardo. Mbappe non ha gradito la sostituzione e lamenta di essere sempre il primo sostituto. Ecco allora che il Real Madrid è pronto ad approfittarne: l'attaccante transalpino è il grande obiettivo di Zinedine Zidane e di Florentino Perez.

Entrambi sognano da tempo di portarlo nella capitale spagnola per vestire la 'camiseta blanca'.

Mentre dalla Spagna sottolineano come Zidane sia pronto ad attendere l'estate 2021 per lanciare l'assalto all'ex Monaco, dall'Inghilterra arrivano invece voci di un possibile affondo già in estate. E le cifre in questione sono super. Il 'Daily Express' sottolinea infatti che i 'Blancos' sarebbero pronti a investire 300 milioni di euro per il giovanissimo talento. Ci sarebbe già stato tra l'altro un incontro a Parigi: il Real Madrid sogna, ma attenzione: tanti sono i club che guardano con interesse a Mbappe e la concorrenza resta altissima. Dal Manchester City al Liverpool, fino alla Juventus.

