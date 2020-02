CALCIOMERCATO INTER LUIS ALBERTO / Re degli assist con 12 passaggi vincenti messi a segno in questo campionato più uno in Europa League, Luis Alberto è tra i grandi protagonisti di questa Lazio che mette pressione a Juventus e Inter nella lotta per lo scudetto. Lo spagnolo si sta imponendo sempre più come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo a livello internazionale e inevitabilmente le attenzioni del calciomercato si sono posate su di lui ormai da tempo.

Lo studiano le big estere, ma non solo. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, c'è lo scambio tra i pali: ecco il dopo Handanovic

Almeno secondo il retroscena raccontato da 'Il Messaggero' secondo il quale anche l'Inter si sarebbe mossa concretamente sul gioiello biancoceleste. Il quotidiano scrive infatti che il tecnico Conte aveva chiesto in estate un altro rinforzo a centrocampo puntando a vuoto Milinkovic-Savic. Sfumato il serbo, gli occhi nelle settimane successive si sono posati dunque su Luis Alberto effettuando anche un primo sondaggio a settembre. Porta sbarrata dalla Capitale, e così l'Inter ha accelerato i lavori su Christian Eriksen, dapprima per l'estate 2020 e poi per gennaio. E la Lazio intanto, come raccontato da Calciomercato.it, continua a trattare per il rinnovo del suo fantasista per scoraggiare qualsiasi assalto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, De Paul e non solo: quanti intrecci di mercato con l'Udinese