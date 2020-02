CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI BOLOGNA / Sei gol per mettere nel mirino gli Europei e dare concretezza all'idea di approdare in una squadra da vertice: Riccardo Orsolini continua la sua marcia verso la definitiva consacrazione ad alti livelli e con la rete messa a segno contro il Brescia tocca quota 7 il bottino di marcature stagionali, un traguardo impreziosito anche da prestazioni positive.

Così lacontinua a monitorarlo forte del patto verbale con il: al momento del riscatto per 15 milioni di euro da parte del club rossoblù, le due società hanno stretto un gentlemen's agreement che consentirebbe ai bianconeri di riacquistarlo per una cifra superiore ai 20 milioni di euro

Un patto non scritto al quale Paratici sta pensando pur senza fretta: la Juventus potrebbe decidere di riportare Orsolini subito a Torino quest'estate o attendere un altro anno e vedere aumentare la cifra (circa 30 milioni). Il nome del 23enne rappresenterebbe il giusto profilo nell'opera di ringiovanimento che la dirigenza bianconera sta portando avanti, come dimostra anche l'acquisto per giugno di Kulusevski.

Orsolini potrebbe far parte di questa rinfrescata alla rosa juventina anche se una decisione non è ancora stata presa: riflessioni in corso e molto potrà dire questa seconda parte di stagione e, in caso di convocazione, gli Europei. Intanto la Juve ci pensa e lavora all'ipotesi Orsolini come dimostra l'incontro che Paratici e Cherubini hanno avuto venerdì scorso con l'agente Di Campli a Milano.

