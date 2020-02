SASSUOLO BOGA BARCELLONA / Jeremie Boga sta disputando una grande stagione con la maglia del Sassuolo.

L'attaccante ivoriano è già arrivato a quota 6 gol e 3 assist nel campionato in corso, attirando l'attenzione di tante big italiane ed europee come confermato anche dal Dg neroverdi Carnevali. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Rumors di mercato hanno accostato Boga anche al Barcellona, con il segretario tecnico blaugrana Abidal che starebbe seguendoda vicino le prestazioni del 22enne talento. Stando a quanto riporta il 'Mundo Deportivo', però, il Barça non sarebbe interessato all'ex giocatore del Chelsea. Boga in Serie A è sotto la lente d'ingrandimento in particolare di Napoli e Roma.

