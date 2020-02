Calciomercato, maxi offerta in arrivo per Modric

CALCIOMERCATO REAL MADRID MODRIC / Dopo mesi (o addirittura anni) al centro delle voci di calciomercato, per Luka Modric potrebbe essere arrivato il momento di salutare il RealMadrid. Sbarcato in Spagna dal Tottenham nel 2012, il Pallone d'Oro 2018 è in scadenza di contratto a fine stagione con il club madrileno e per il momento non si parla di rinnovo.

Secondo il quotidiano 'Marca' non mancano le offerte che possono tentare il croato. Una, in particolare, si presenta molto allettante. L'ambiziosa Inter Miami fondata in MLS da David Beckham, infatti, è a caccia di stelle per presentarsi al meglio in campionato e sarebbe pronta a mettere sul piatto un ingaggio addirittura doppio rispetto a quello attualmente percepito da Modric al Real Madrid. Alla soglia dei 35 anni, quella dell'Inter Miami potrebbe essere la classica offerta che non si può rifiutare. Gli statunitensi però intanto monitorano anche la situazione di Edinson Cavani.