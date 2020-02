Calciomercato Inter e Juventus, Rakitic via dal Barça: gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ATLETICO RAKITIC / Ivan Rakitic ha scelto di dire addio al Barcellona già da tempo, ma i catalani hanno bloccato la sua cessione a gennaio chiedendo oltre 30 milioni per il suo cartellino.

Un atteggiamento che al croato non è piaciuto, come da lui stesso ammesso dopo il match col: "Ci sono state cose che non mi sono piaciute e avevo pensato di andar via, lo sanno nel club".

Calciomercato Inter e Juventus, Rakitic tratta con l'Atletico

Il centrocampista aveva dato il suo ok sia alla Juventus che all'Inter, e valuta un trasferimento in Serie A durante la prossima estate, ma per i club del nostro paese ci sarà un importante avversario. Secondo quanto riferito dalla radio spagnola 'SER', Rakitic sta già negoziando con l'Atletico Madrid, che avrebbe allacciato contatti col calciatore da diversi giorni. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, e per i catalani, la prosima, sarà l'ultima estate per monetizzare la sua cessione.

