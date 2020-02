SAMPDORIA NAPOLI RANIERI / Va ko la Sampdoria di Ranieri. Il tecnico dei blucerchiati ha parlato al termine del match contro il Napoli, perso 4-2: "Abbiamo giocato contro un buonissimo Napoli, cambiando modulo di gioco abbiamo ripreso la partita - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Nel secondo tempo abbiamo fatto molto noi e meno loro ma sei fai degli errori te la fanno pagare... Quagliarella? E' un uomo di qualità che se ti viene a mancare scende il livello tecnico. Purtroppo faccio sempre cambi per infortuni e non posso mai giocarmi le mie carte totalmente.

Siamo una squadra che ha bisogno di essere sempre concentrata".

GOL SUBITO PRIMI 30 MINUTI - "Non entriamo in campo con il piglio giusto - prosegue Ranieri - fortunatamente eravamo in partita ma faticavamo. Salvezza? Io esco da questo match con fiducia, siamo 4 sopra ma bisogna continuare a lottare. Non dobbiamo dimenticarci che possiamo affogare se non compattiamo. Quagliarella sta bene, mi auguro che queste perle ci portino presto dei punti".

