Sampdoria-Napoli 2-4: Quagliarella non basta, poker azzurro!

SAMPDORIA NAPOLI DEMME GATTUSO / Gol e spettacolo allo stadio Marassi di Genova. Continua il momento positivo del Napoli di Gattuso che ha battuto la Sampdoria per 4 a 2: a decidere il match è stato Demme con un gol al 38esimo del secondo tempo. Come detto, una partita davvero spettacolare con gli azzurri in vantaggio subito per 2 a 0: Milik ed Elmas in 16 minuti sembrano poter chiudere i conti ma al 26' Quagliarella la riapre con uno spettacolare tiro al volo. Al 73' - su rigore - Gabbiadini completa la rimonta ma a sette dalla fine uno dei nuovi acquisti del Napoli fa esultare Gattuso che si avvicina alla zona europea.

Al 98' c'è festa, infine, anche per

Sampdoria-Napoli 2-4: 3' Milik, 16' Elmas, 26' Quagliarella (S), 73' Gabbiadini su rigore (S), 83' Demme, 98' Mertens

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 54, Inter 51, Lazio* 49, Atalanta e Roma 39, Cagliari, Parma e Milan 32, Napoli, Verona* e Bologna 30, Torino 27, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria 20, Lecce 19; Genoa 16; Spal e Brescia 15

*una gara in meno

