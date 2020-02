CALCIOMERCATO JUVENTUS CHELSEA SANCHO / Una stagione da incorniciare per Jadon Sancho. L'esterno classe 2000 inglese in forza al Borussia Dortmund sarà certamente tra i protagonisti del prossimo calciomercato: i numeri certificano una crescita esponenziale del giocatore, 15 gol e 16 assist in 27 partite e i tedeschi gongolano in vista dell'estate.

Sarà asta con tutte le grandi del calcio europeo pronte a partecipare: in prima fila ci sarà anche la Juventus di Andrea Agnelli. Il numero uno del club bianconero sta programmando nuovi colpi alla Cristiano Ronaldo.

Dopo de Ligt, la scorsa estate, potrebbe toccare ad un attaccante vista la non più giovane età dello stesso portoghese e di Gonzalo

Calciomercato Juventus, che concorrenza per Sancho

Sancho è certamente tra i nomi in cima alla lista in casa Juve ma come detto non sarà per nulla facile portarlo in Italia vista l'importante concorrenza. Concorrenza che arriva soprattutto dall'Inghilterra. Tutte le big della Premier League lo vogliono: Liverpool, Manchester City e Chelsea sono sulle tracce. Ci vorranno più di 100 milioni di euro e il club londinese potrebbe essere l'avversario più agguerrito. Come riporta l''Express', il Chelsea potrà, infatti, contare su più di 170 milioni da spendere sul mercato e Sancho insieme a Werner è il primo obiettivo.

