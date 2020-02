CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN BARCELLONA / Real Madrid e Barcellona sono pronte a darsi battaglia, ancora una volta, oltre che sul campo anche in sede di calciomercato. Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', gli azulgrana tenteranno di superare la concorrenza dei blancos nella corsa a Fabian Ruiz.

Come anticipato da Calciomercato.it , i merengues sono in questo momento il club in pole per provare a strappare lo spagnolo dal club di De Laurentiis, che chiederà oltre 100 milioni di euro per privarsene.

Calciomercato Napoli, arma Setien per Fabian al Barcellona

I catalani proveranno a puntare sul loro nuovo tecnico Quique Setien, che impedì il trasferimento proprio al Barcellona quando Fabian era un ragazzino di belle speranze ai tempi del Betis. Il rapporto tra i due è speciale e questo crea nuove speranze nella dirigenza del Barça, che in estate punta all'acquisto di un grande centrocampista ed ha messo il nome dell'azzurro in cima alla lista. Non a caso, il segretario tecnico Abidal lo ha seguito da vicino nel match col Lecce a settembre scorso.

