CALCIOMERCATO INTER CONCORRENZA MARTINEZ QUARTA / Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Lucas Martinez Quarta. Il difensore classe 1996 in forza al River Plate ha un accordo con gli argentini valido fino al 2021 con una clausola rescissoria pari a 22 milioni di euro.

Una situazione contrattuale che ha attirato l'interesse di diverse squadre europee.

Calciomercato, il Real Betis vola da Quarta

Il 23enne centrale sarebbe finito nel mirino del Real Betis: Angel Luis Catalina e Jesus Sanchez del club spagnolo - come riporta 'EstadioDeportivo' - sarebbero volati in Argentina per seguire da vicino il calciatore. Nonostante una clausola da 22 milioni, Martinez Quarta potrebbe lasciare il River Plate per una cifra vicina ai 13 milioni di euro e il passaporto comunitario potrebbe certamente favorire il suo approdo in Europa. L'Inter dunque è avvisata, gli andalusi sono intenzionati a fare sul serio per soffiare il calciatore alla concorrenza.

