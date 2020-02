CALCIO FEMMINILE ZEMAN / Grandi polemiche e dibattito acceso per una frase pronunciata da Zdenek Zeman e riferita al mondo del calcio femminile. Il tecnico boemo ha parlato a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d'Oro avvenuta a Coverciano: "Oggi il calcio femminile in Italia è in grande sviluppo. Ho visto la partecipazione dello scorso anno al Mondiale. Speriamo vada sempre più avanti. In Italia c'è il problema del calcio maschile, le donne venivano sempre dietro nel calcio. Vediamo se il calcio femminile riuscirà a fare un passo avanti.

È un problema anche di cultura - ha aggiunto poi Zeman alzando un gran polverone -, di solito in Italia le donne stanno in cucina. Non so se questo è grave, certo è che i maschi devono mangiare".

Parole che hanno innescato una polemica con i social 'scesi in campo' contro Zeman accusato di sessismo e finito nell'occhio del ciclone per le sue parole. Lo stesso allenatore ha voluto poi precisare il suo ragionamento: contattato da 'gazzetta.it', l'ex allenatore di Lazio e Roma si è detto sorpreso per la reazione alle sue parole e che poi spiegato che "è stato capito il contrario di quello che ho detto".