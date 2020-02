CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE REAL MADRID / Kylian Mbappe al Real Madrid tra un anno e mezzo: il piano dei blancos per portare il talento del Paris Saint-Germain al 'Bernabeu' è incentrato sull'attesa e si basa sulla scadenza di contratto dell'asso transalpino.

Quel 2022 segnato nell'accordo tra Mbappe efunge da spartiacque per le voglie del presidente Florentino: come riferisce 'as.com', il Real Madrid non ha alcuna fretta di chiudere l'accordo con Mbappe quest'estate, ma sta lavorando a quella successiva (2021) con la ferma volontà di riuscire a strappare il calciatore alla società transalpina a cifre non esorbitanti, un po' come fatto con

Una strategia che si basa su contatti indiretti con Mbappe per evitare che firmi il rinnovo di contratto con il PSG (già due i no del calciatore) in modo da mettere tra un anno e mezzo il club spalle al muro: cederlo a cifre più basse o perderlo a zero dopo 12 mesi. Un piano che deve fare i conti però con la recente insofferenza del 20enne che ha reagito in malo modo alla sostituzione voluta da Tuchel. Se il caso non dovesse rientrare, Mbappe in estate diventerebbe un nome caldo con il Real Madrid che dovrebbe rivedere i suoi piani per non rischiare di perderlo: dalla Juventus a Liverpool e Manchester City non mancano certo pretendenti per il campione del Mondo.

