BARCELLONA SPOGLIATOIO / Dopo l'esonero di Valverde, il Barcellona vive ancora un momento d'agitazione tecnica e ambientale. Il quotidiano spagnolo 'AS' ha svelato oggi pomeriggio un litigio tra due colonne dello spogliatoio azulgrana, risalente a martedì scorso. Durante una partitella, due calciatori si sarebbero affrontati a muso duro a causa di un tentato dribbling d'accademia che la 'vittima' di turno non ha incassato di buon grado.

I compagni hanno evitato che la situazione precipitasse, ma ieri, prima del match col Levante, per la seconda volta di fila i giocatori del Barça non si sono uniti nel classico e tradizionale abbraccio nel qualeincitavano il gruppo a pochi istanti dal fischio d'inizio. Un dettaglio che non era sfuggito a molti e che oggi, a quanto pare, trova la sua spiegazione.

