CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA FIORENTINA PRADÈ / "Si poteva fare solo in prestito e la cosa non rientrava nei nostri progetti". In un'intervista rilasciata a 'Lady Radio', il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha svelato i retroscena del mancato arrivo di Lucas Paqueta nella sessione invernale di calciomercato.

Il dirigente viola ha poi spiegato: "Non vogliamo prendere giocatori per sei mesi, per questo motivo non è arrivato e abbiamo deciso di virare su".

