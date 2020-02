ROMA PALLOTTA FRIEDKIN / Tutto pronto per il passaggio di consegne: per la Roma sono i giorni della svolta con la cessione del club da James Pallotta a Dan Friedkin in dirittura d'arrivo. Come riferisce 'romapress.com', il Ceo del gruppo Friedkin sarebbe arrivato a Roma lo scorso fine settimana, proveniente da Milano, insieme al figlio Ryan: la presenza in città (non confermata) anticiperebbe la definizione dell'acquisto del club giallorosso. Lo staff legale ha già portato a termine la due diligence di tutte le società che compongono il mondo AS Roma e molto probabilmente la prossima settimana arriveranno anche le firme per il passaggio di proprietà.

Sarebbe intanto in corso un incontro tra i legali delle due parti per mettere a punto gli ultimi dettagli.

La trattativa per il trasferimento della maggioranza del club da Pallotta a Friedkin va avanti da mesi ed è arrivata al punto di svolta: l'accordo sarebbe stato trovato per una cifra complessiva di 780 milioni di euro, una somma della quale fanno parte anche i debiti della società. Dovesse arrivare la cessione, Pallotta lascerebbe la Roma dopo nove anni dal suo ingresso in società: arrivato nel 2011, nel 2012 viene nominato presidente del club e due anni più tardi acquista l'intero pacchetto di maggioranza.